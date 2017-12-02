«Арсенал» проиграл «МЮ» – 1:3. Лингард сделал дубль, а Погба удалили
В 15-м туре премьер-лиги «Арсенал» проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:3).
Победу гостям принес полузащитник Джесси Лингард, который оформил дубль. Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба во втором тайме получил прямую красную карточку.
Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 2 декабря, 20.30, «Эмирейтс»
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Арсенал –
Чех, Мустафи (Ивоби, 15), Монреаль, Колашинац (Жиру, 76), Косьельни, Озил, Рэмзи, Санчес, Джака (Уэлбек, 70), Бельерин, Ляказетт.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Линделеф, Погба, Янг (Рэшфорд, 90), Матич, Лингард (Дармиан, 76), Марсьяль (Эррера, 67), Лукаку.
- Удаление:
- Погба (74).
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