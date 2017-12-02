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    «Арсенал» проиграл «МЮ» – 1:3. Лингард сделал дубль, а Погба удалили

    Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал

    В 15-м туре премьер-лиги «Арсенал» проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:3).

    Победу гостям принес полузащитник Джесси Лингард, который оформил дубль. Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба во втором тайме получил прямую красную карточку.

    Sports.ru вел онлайн-трансляцию этого матча.

    Арсенал – Манчестер Юнайтед 1:3 (0:2, 1:1)
    Дата проведения
    2 декабря, 20.30, «Эмирейтс»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 4 Валенсия, 0:2 – 11 Лингард, 1:2 – 49 Ляказетт, 1:3 – 63 Лингард.
    АрсеналЧех, Мустафи (Ивоби, 15), Монреаль, Колашинац (Жиру, 76), Косьельни, Озил, Рэмзи, Санчес, Джака (Уэлбек, 70), Бельерин, Ляказетт.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Смоллинг, Рохо, Валенсия, Линделеф, Погба, Янг (Рэшфорд, 90), Матич, Лингард (Дармиан, 76), Марсьяль (Эррера, 67), Лукаку.
    Предупреждения:
    Рохо (58), Бельерин (72), Косьельни (87), Эррера (89), Санчес (89).
    Удаление:
    Погба (74).

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