Плющенко вступил в Putin Team
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил о вступлении в общественное движение Putin Team.
«Я ценю и уважаю нашего президента за все,что он делает для России. За его высокий профессионализм в политике, в управлении нашим государством.
Каждый день он делом доказывает, что Россия была, есть и будет великой страной!
Сегодня я – в Putin Team, чтобы поддержать президента как спортсмен, как гражданин своей страны!» – написал Плющенко в инстаграме.
Я ценю и уважаю нашего Президента за всё,что он делает для России.За его высокий профессионализм в политике,в управлении нашим государством. Каждый день он делом доказывает,что Россия была, есть и будет великой страной! Сегодня я – в Putin Team,чтобы поддержать Президента как спортсмен, как гражданин своей страны! @putin__team #PutinTeam 💪🏻💪🏻💪🏻
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