Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьsports_on_siteplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Плющенко вступил в Putin Team

    Теги Евгений Плющенко Владимир Путин политика

    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил о вступлении в общественное движение Putin Team.

    «Я ценю и уважаю нашего президента за все,что он делает для России. За его высокий профессионализм в политике, в управлении нашим государством.

    Каждый день он делом доказывает, что Россия была, есть и будет великой страной!

    Сегодня я – в Putin Team, чтобы поддержать президента как спортсмен, как гражданин своей страны!» – написал Плющенко в инстаграме.

    «Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

    «Дольше Путина он любит только Америку». Навальный против Овечкина

    Исинбаева в Putin Team. Но есть противоречие

    Малкин и Карякин тоже в Putin Team

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться