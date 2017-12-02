Плющенко вступил в Putin Team

Двукратный олимпийский чемпион заявил о вступлении в общественное движение Putin Team.

«Я ценю и уважаю нашего президента за все,что он делает для России. За его высокий профессионализм в политике, в управлении нашим государством.

Каждый день он делом доказывает, что Россия была, есть и будет великой страной!

Сегодня я – в Putin Team, чтобы поддержать президента как спортсмен, как гражданин своей страны!» – написал Плющенко в инстаграме.

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