НХЛ. Овечкин забил 19-й гол в сезоне и вышел на 10-е место в истории лиги по голам в большинстве
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Коламбусом» (4:3) и стал его первой звездой.
Она стала для российского форварда 19-й в сезоне и 577-й в карьере. Таким образом, он разделил 20-е место в списке лучших снайперов НХЛ всех времен с Марком Рекки.
Кроме того, он вышел на 10-е место в истории НХЛ по голам в большинстве (218), обойдя Яромира Ягра и Майка Гартнера.
Со статистикой Овечкина в сезоне можно ознакомиться здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.