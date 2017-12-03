НХЛ. Овечкин забил 19-й гол в сезоне и вышел на 10-е место в истории лиги по голам в большинстве

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в матче с «Коламбусом» (4:3) и стал его первой звездой.

Она стала для российского форварда 19-й в сезоне и 577-й в карьере. Таким образом, он разделил 20-е место в списке лучших снайперов всех времен с Марком Рекки.

Кроме того, он вышел на 10-е место в истории по голам в большинстве (218), обойдя Яромира Ягра и Майка Гартнера.

Со статистикой Овечкина в сезоне можно ознакомиться здесь.