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    НХЛ. Овечкин забил 19-й гол в сезоне и вышел на 10-е место в истории лиги по голам в большинстве

    Теги Вашингтон Коламбус Яромир Ягр Марк Рекки Александр Овечкин НХЛ Майк Гартнер

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Коламбусом» (4:3) и стал его первой звездой. 

    Она стала для российского форварда 19-й в сезоне и 577-й в карьере. Таким образом, он разделил 20-е место в списке лучших снайперов НХЛ всех времен с Марком Рекки. 

    Кроме того, он вышел на 10-е место в истории НХЛ по голам в большинстве (218), обойдя Яромира Ягра и Майка Гартнера. 

    Со статистикой Овечкина в сезоне можно ознакомиться здесь

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