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    Чемпионат Испании. «Барселона» против «Сельты», «Реал» в гостях у «Атлетика»

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Сельта Вильярреал Депортиво Хетафе Атлетико Атлетик Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Леванте примера Испания результаты Алавес Лас-Пальмас Малага Эйбар Жирона Леганес

    В 14-м туре испанской примеры «Барселона» сыграет с «Сельтой», «Атлетико» примет «Реал Сосьедад», «Реал» в гостях встретится с «Атлетиком», «Валенсия» – с «Хетафе».

    Чемпионат Испании

    14-й тур

    Барселона – Сельта
    Дата проведения
    2 декабря, 15.00, «Камп Ноу»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Атлетико – Реал Сосьедад
    Дата проведения
    2 декабря, 18.15, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика

     

    Севилья – Депортиво
    Дата проведения
    2 декабря, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика

     

    Атлетик – Реал Мадрид
    Дата проведения
    2 декабря, 22.45, «Сан Мамес»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Леганес – Вильярреал
    Дата проведения
    3 декабря, 14.00, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика

     

    Хетафе – Валенсия
    Дата проведения
    3 декабря, 18.15, «Альфонсо Перес»
    превью матча онлайн статистика

     

    Эйбар – Эспаньол
    Дата проведения
    3 декабря, 20.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
    превью матча онлайн статистика

     

    Лас-Пальмас – Бетис
    Дата проведения
    3 декабря, 22.45, «де Гран Канария»
    превью матча онлайн статистика

     

    Жирона – Алавес
    Дата проведения
    4 декабря, 23.00, «Монтиливи»
    превью матча онлайн статистика

     

    Малага – Леванте 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    1 декабря, 23.00, «Ла Росаледа»
    превью матча онлайн статистика
    МалагаРоберто, Росалес, Эрнандес, Бесс, Диего Гонсалес, Кеко (Онтиверос, 70), Ресио, Гонсалес, Чори Кастро (Аньор, 85), Пеньяранда (Бастон, 59), Ролан.
    ЛевантеОласабаль, Мур, Постиго, Родригес, Тоньо, Барди, Кампанья, Саму (Сиди Эль-Хасен, 46), Моралес, Джейсон (Иви Лопес, 81), Унал (Нано, 57).
    Предупреждения:
    Эрнандес (30), Саму (36), Барди (51), Кампанья (90).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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