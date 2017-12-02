Чемпионат Испании. «Барселона» против «Сельты», «Реал» в гостях у «Атлетика»
В 14-м туре испанской примеры «Барселона» сыграет с «Сельтой», «Атлетико» примет «Реал Сосьедад», «Реал» в гостях встретится с «Атлетиком», «Валенсия» – с «Хетафе».
Чемпионат Испании
14-й тур
- Дата проведения
- 2 декабря, 15.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 2 декабря, 18.15, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 2 декабря, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 2 декабря, 22.45, «Сан Мамес»
- Дата проведения
- 3 декабря, 14.00, «Бутарке»
- Дата проведения
- 3 декабря, 18.15, «Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 3 декабря, 20.30, «Мунисипаль де Ипуруа»
- Дата проведения
- 3 декабря, 22.45, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 4 декабря, 23.00, «Монтиливи»
- Дата проведения
- 1 декабря, 23.00, «Ла Росаледа»
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Малага –
Роберто, Росалес, Эрнандес, Бесс, Диего Гонсалес, Кеко (Онтиверос, 70), Ресио, Гонсалес, Чори Кастро (Аньор, 85), Пеньяранда (Бастон, 59), Ролан.
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Леванте –
Оласабаль, Мур, Постиго, Родригес, Тоньо, Барди, Кампанья, Саму (Сиди Эль-Хасен, 46), Моралес, Джейсон (Иви Лопес, 81), Унал (Нано, 57).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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