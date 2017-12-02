Чемпионат Испании. «Барселона» против «Сельты», «Реал» в гостях у «Атлетика»

В 14-м туре испанской примеры «Барселона» сыграет с «Сельтой», «Атлетико» примет «Реал Сосьедад», «Реал» в гостях встретится с «Атлетиком», «Валенсия» – с «Хетафе».

Чемпионат Испании

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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