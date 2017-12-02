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    Квят ведет переговоры с командами «Формулы-Е»

    Теги возможные переходы Уильямс Формула-1 Даниил Квят Формула-E

    Российский пилот Даниил Квят ведет переговоры как минимум с двумя командами «Формулы-Е» на предмет выступления на тестах новичков в Марракеше в следующем месяце.

    Квят покинул гоночную программу «Ред Булл» в конце сезона-2017 и с тех пор находится в поисках нового места для продолжения карьеры.

    Предположительно, Квят также является кандидатом на место в «Уильямсе».

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