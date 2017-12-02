Квят ведет переговоры с командами «Формулы-Е»
Российский пилот Даниил Квят ведет переговоры как минимум с двумя командами «Формулы-Е» на предмет выступления на тестах новичков в Марракеше в следующем месяце.
Квят покинул гоночную программу «Ред Булл» в конце сезона-2017 и с тех пор находится в поисках нового места для продолжения карьеры.
Предположительно, Квят также является кандидатом на место в «Уильямсе».
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