«Боруссия» два месяца не побеждает в бундеслиге. Рурский клуб набрал 3 очка из 21 возможного

Дортмундская продлила свою серию без побед в бундеслиге.

Команда тренера сыграла вничью с «Байером» (1:1) в 14-м туре.

Рурский клуб не добивался побед в последних 7 матчах в бундеслиге. На этом отрезке «Боруссия» набрала 3 очка из 21 возможного.

Команда Боса не побеждала в бундеслиге с 30 сентября. В тот день «Боруссия» сумела обыграть «Аугсбург» (2:1).

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