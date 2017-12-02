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    «Боруссия» два месяца не побеждает в бундеслиге. Рурский клуб набрал 3 очка из 21 возможного

    Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Петер Бос

    Дортмундская «Боруссия» продлила свою серию без побед в бундеслиге.

    Команда тренера Петера Боса сыграла вничью с «Байером» (1:1) в 14-м туре.

    Рурский клуб не добивался побед в последних 7 матчах в бундеслиге. На этом отрезке «Боруссия» набрала 3 очка из 21 возможного.

    Команда Боса не побеждала в бундеслиге с 30 сентября. В тот день «Боруссия» сумела обыграть «Аугсбург» (2:1).

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