«Барселона» опережает «Реал» на 8 очков, «Атлетико» сократил отставание до 6

Ведущие клубы примеры провели матчи 14-го тура.

сыграла вничью с «Сельтой» (2:2). «Атлетико» победил «Реал Сосьедад» (2:1). нанесла поражение «Депортиво» (2:0).

«Реал» сыграл вничью с (0:0). Идущая на втором месте в таблице «Валенсия» в воскресенье проведет матч с «Хетафе».

Таким образом, по итогам 14-го тура отрыв «Барселоны» от «Реала» не изменился и составляет 8 очков. «Атлетико» сократил до 6 свое отставание от лидирующей в примере каталонской команды.