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    «Барселона» опережает «Реал» на 8 очков, «Атлетико» сократил отставание до 6

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Атлетико примера Испания

    Ведущие клубы примеры провели матчи 14-го тура.

    «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой» (2:2). «Атлетико» победил «Реал Сосьедад» (2:1). «Севилья» нанесла поражение «Депортиво» (2:0).

    «Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0). Идущая на втором месте в таблице «Валенсия» в воскресенье проведет матч с «Хетафе».

    Таким образом, по итогам 14-го тура отрыв «Барселоны» от «Реала» не изменился и составляет 8 очков. «Атлетико» сократил до 6 свое отставание от лидирующей в примере каталонской команды.

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