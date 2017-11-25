Месси продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года
Форвард «Барселоны» Лионель Месси подписал новый контракт с каталонским клубом.
Новое соглашение с аргентинцем рассчитано до окончания сезона-2020/21. Срок прежнего контракта Месси с «Барселоной» истекал ближайшим летом.
В текущем сезоне 30-летний нападающий провел 12 матчей в примере и забил в этих играх 12 голов, сделав 4 результативные передачи. Подробную статистику выступлений Месси вы можете посмотреть здесь.
Фото: официальный сайт «Барселоны»
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