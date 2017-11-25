Российский фигурист Максим Ковтун снялся с произвольной программы на Skate America из-за травмы.

После короткой спортсмен занимал последнее, 12-е место.

«Хочу отметить, что короткую программу он катал, красиво катал, представил ее. Задача была избежать «бабочек», и Максим ее выполнил, крутил прыжки.

Решение сняться сейчас было мучительным, но другого выхода не было. И так не можем выбраться из череды травм», – рассказала тренер Ковтуна Инна Гончаренко.