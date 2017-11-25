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    Василий Уткин: «Решение на уровне администрации президента: если нас не допустят в Пхенчхан-2018, Игры не покажут в России»

    Теги Василий Уткин телевидение Владимир Путин МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018

    Известный телекомментатор Василий Уткин сообщил, что в случае недопуска российских спортсменов в Пхенчхан-2018, Игры не будут показаны в стране ни в каком виде.

    «В случае, если будет принято решение о неучастии российских спортсменов в Олимпийских Играх в Пхенчхане, Олимпиада не будет показана в России ни в каком виде. Да, Олимпиада в этом случае будет просто проигнорирована.

    И это не инициатива телеканалов. Это решение, принятое на уровне администрации президента. День Икс – 6 декабря», – написал Уткин.

    Напомним, что решение об участии сборной России в Пхенхчане-2018 будет принято МОК 5 декабря.

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