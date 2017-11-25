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    Кубок IBU. Спринт. Тарьей Бо одержал победу, Латыпов – 3-й, Поварницын – 5-й, Слепов – 11-й

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    Сегодня  на первом этапе Кубка IBU в норвежском Шушене прошла мужская спринтерская гонка. Победу одержал норвежец Тарьей Бо, россиянин Эдуард Латыпов – третий. 

    Кубок IBU

    1-й этап

    Шушен, Норвегия

    Мужчины

    Спринт

    1. Тарьей Бо (Норвегия) – 23.00,1 (1)
    2. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 23,7 (1)
    3. Эдуард Латыпов (Россия) – 31.2 (0)
    4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 35,8 (1)
    5. Александр Поварницын (Россия) – 42,4 (0)
    6. Фредрик Рорвик (Норвегия) – 49,9 (0)
    11. Алексей Слепов (Россия) – 1.01,1 (1)…
    13. Петр Пащенко (Россия) – 1.07,7 (2)…
    18. Семен Сучилов (Россия) – 1.26,6 (1)…
    63. Юрий Шопин (Россия) – 2.44,9 (2)

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