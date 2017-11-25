Кубок IBU. Спринт. Тарьей Бо одержал победу, Латыпов – 3-й, Поварницын – 5-й, Слепов – 11-й
Сегодня на первом этапе Кубка IBU в норвежском Шушене прошла мужская спринтерская гонка. Победу одержал норвежец Тарьей Бо, россиянин Эдуард Латыпов – третий.
Кубок IBU
1-й этап
Шушен, Норвегия
Мужчины
Спринт
1. Тарьей Бо (Норвегия) – 23.00,1 (1)
2. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 23,7 (1)
3. Эдуард Латыпов (Россия) – 31.2 (0)
4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 35,8 (1)
5. Александр Поварницын (Россия) – 42,4 (0)
6. Фредрик Рорвик (Норвегия) – 49,9 (0)
11. Алексей Слепов (Россия) – 1.01,1 (1)…
13. Петр Пащенко (Россия) – 1.07,7 (2)…
18. Семен Сучилов (Россия) – 1.26,6 (1)…
63. Юрий Шопин (Россия) – 2.44,9 (2)
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