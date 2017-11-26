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    Ковалев нокаутировал Шабранского и завоевал чемпионский титул

    Теги WBO полутяжелый вес результаты Сергей Ковалев Вячеслав Шабранский бокс

    В Нью-Йорке прошел вечер бокса, главным событием которого стал бой за вакантный титул Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе между Сергеем Ковалевым (Россия) и Вячеславом Шабранским (Украина).

    Ковалев победил Шабранского техническим нокаутом во втором раунде, трижды перед остановкой боя отправив соперника на настил (дважды в первом раунде и один раз во втором).

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    Напомним, для российского боксера это первый успех на ринге после двух подряд поражений от американца Андре Уорда.

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