Хабиб Нурмагомедов потребовал расследовать случаи пыток в полиции Дагестана

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов выложил в инстаграме фотографии своего товарища Акима Кулиева, который, по словам Хабиба, подвергся пыткам со стороны полиции.

«Человек, которого вы видите на фотке, это мой друг Кулиев Аким, я знаю его с детства, в первую очередь как очень храброго Мужчину, те кто его мучали и пытали, убедились в этом, я уверен. И я даже уверен, они удивились, насколько он Мужественен, его не первый день мучают, и во время очередных пыток он вскрыл свой живот, говоря, что не подпишет то, что не сделал», – написал Нурмагомедов.

По словам Нурмагомедова, Кулиев и несколько других граждан были незаконно подвержены пыткам за несовершенный Акимом поджог администрации Рутульского района Дагестана. Хабиб призвал решить вопрос через суд и обратился к общественности с просьбой отреагировать на случившееся.