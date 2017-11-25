Хабиб Нурмагомедов потребовал расследовать случаи пыток в полиции Дагестана
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов выложил в инстаграме фотографии своего товарища Акима Кулиева, который, по словам Хабиба, подвергся пыткам со стороны полиции.
«Человек, которого вы видите на фотке, это мой друг Кулиев Аким, я знаю его с детства, в первую очередь как очень храброго Мужчину, те кто его мучали и пытали, убедились в этом, я уверен. И я даже уверен, они удивились, насколько он Мужественен, его не первый день мучают, и во время очередных пыток он вскрыл свой живот, говоря, что не подпишет то, что не сделал», – написал Нурмагомедов.
По словам Нурмагомедова, Кулиев и несколько других граждан были незаконно подвержены пыткам за несовершенный Акимом поджог администрации Рутульского района Дагестана. Хабиб призвал решить вопрос через суд и обратился к общественности с просьбой отреагировать на случившееся.
Срочно❗️❗️❗️ Салам Аллейкум Всем. Этот пост я хочу посвятить ДАГЕСТАНУ, который утопает в несправедливости. Человек, которого вы видите на фотке это мой друг Кулиев Аким, я знаю его с детства, в первую очередь как очень храброго Мужчину, те кто его мучали и пытали убедились в этом я уверен, и я даже уверен они удивились на сколько он Мужественен, его не первый день мучают и во время очередных пыток, он вскрыл свой живот, говоря что не подпишет то, что не сделал. Его и ещё пару человек вместе с ним обвиняют в поджоге Администрации Рутульского района. Если человек сделал какое то преступление, ну так судите его по ЗАКОНУ РФ, в чем проблема вообще? пусть СУД рассудит виновны они или нет, или пытки Людей входят в Законы РФ? Хочу обратиться к Депутатам Гос Думы РФ от ДАГЕСТАНА, общественным нашим деятелям, спортсменам и политикам, чтоб подключились к этой теме и не оставались в стороне, сегодня кого то не коснулось это, но такими темпами не многие останутся в стороне. И пусть АЛЛАХ накажет всех тех, кто сеет НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ в нашем Дагестане. #МаксимальныйРепост #пыткиЛюдей #Дагестан #ВсевышнийВсеВидит
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