Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Skate America. Чен, Цзинь, Ковтун и Воронов выйдут на лед с короткими программами

    Теги Сергей Воронов сборная России результаты Гран-при сборная Канады Skate America Адам Риппон сборная США сборная Японии сборная Китая сборная Бельгии сборная Израиля Кевин Рейнолдс мужское катание Росс Майнер Максим Ковтун Такахито Мура Йорик Хендрикс Цзинь Боян Нэтан Чен Даниэль Самохин Роман Садовский

    С 25 по 27 ноября в американском Лейк-Плэсиде пройдет шестой этап Гран-при по фигурному катанию Skate America. Российские фигуристы Максим Ковтун и Сергей Воронов выйдут на лед с короткими программами.

    Гран-при

    6-й этап

    Skate America

    Лейк-Плэсид, США

    Мужчины

    Начало короткой программы – 3.54 по московскому времени (25 ноября).

    Участники

    Йорик Хендрикс (Бельгия)
    Кевин Рейнолдс (Канада)
    Роман Садовский (Канада)
    Боян Цзинь (Китай)
    Даниэль Самохин (Израиль)
    Такахито Мура (Япония)
    Максим Ковтун (Россия)
    Сергей Воронов (Россия)
    Нэтан Чен (США)
    Росс Майнер (США)
    Адам Риппон (США)

    Расписание трансляций шестого этапа Гран-при – Skate America

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться