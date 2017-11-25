Skate America. Чен, Цзинь, Ковтун и Воронов выйдут на лед с короткими программами

С 25 по 27 ноября в американском Лейк-Плэсиде пройдет шестой этап Гран-при по фигурному катанию Skate America. Российские фигуристы Максим Ковтун и Сергей Воронов выйдут на лед с короткими программами.

Гран-при

6-й этап

Skate America

Лейк-Плэсид, США

Мужчины

Начало короткой программы – 3.54 по московскому времени (25 ноября).

Участники

Йорик Хендрикс (Бельгия)

Кевин Рейнолдс (Канада)

Роман Садовский (Канада)

Боян Цзинь (Китай)

Даниэль Самохин (Израиль)

Такахито Мура (Япония)

Максим Ковтун (Россия)

Сергей Воронов (Россия)

Нэтан Чен (США)

Росс Майнер (США)

Адам Риппон (США)

Расписание трансляций шестого этапа Гран-при – Skate America