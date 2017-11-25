Форвард «Тосно» Марков – автор первого хет-трика в нынешнем сезоне РФПЛ
«Тосно» обыграл тульский «Арсенал» в матче 18-го тура чемпионата России (3:2).
Победу своей команде принес нападающий Евгений Марков, оформивший хет-трик во втором тайме.
22-летний форвард вышел на замену на 57-й минуте, свой первый мяч он забил на 61-й минуте, а затем отличился на 79-й и 81-й минутах.
Этот хет-трик стал первым в нынешнем розыгрыше российской премьер-лиги. При этом все три мяча были забиты головой.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Тосно» – «Арсенал».
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