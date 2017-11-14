НХЛ. «Нэшвилл» сыграет с «Вашингтоном», «Питтсбург» встретится с «Баффало»
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.30, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.30, «BankAtlantic Center»
- Дата проведения
- 15 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 15 ноября, 04.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 15 ноября, 04.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 15 ноября, 05.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 15 ноября, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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