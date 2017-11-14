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    НХЛ. «Нэшвилл» сыграет с «Вашингтоном», «Питтсбург» встретится с «Баффало»

    Теги результаты Питтсбург Филадельфия Баффало Монреаль Вашингтон Флорида Нэшвилл Коламбус Ванкувер Миннесота Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес Аризона НХЛ Вегас Виннипег

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Питтсбург – Баффало
    Дата проведения
    15 ноября, 03.00, «Consol Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    Монреаль – Коламбус
    Дата проведения
    15 ноября, 03.30, «Centre Bell»
    Онлайн матча Видео
    Флорида – Даллас
    Дата проведения
    15 ноября, 03.30, «BankAtlantic Center»
    Онлайн матча Видео
    Нэшвилл – Вашингтон
    Дата проведения
    15 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
    Онлайн матча Видео
    Миннесота – Филадельфия
    Дата проведения
    15 ноября, 04.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    Виннипег – Аризона
    Дата проведения
    15 ноября, 04.00, «MTS Centre»
    Онлайн матча Видео
    Эдмонтон – Вегас
    Дата проведения
    15 ноября, 05.00, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео
    Лос-Анджелес – Ванкувер
    Дата проведения
    15 ноября, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

    Статистика НХЛ

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