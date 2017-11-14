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    Агуэро в перерыве матча с Нигерией упал в обморок и был экстренно госпитализирован

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро сборная Аргентины травмы сборная Нигерии товарищеские матчи (сборные) Дарио Бенедетто

    Нападающему сборной Аргентины Серхио Агуэро стало плохо в перерыве товарищеского матча против сборной Нигерии, который прошел в Краснодаре (2:4).

    После первого тайма 29-летний футболист потерял сознание в раздевалке. Вместо него на вторую половину игры вышел Дарио Бенедетто

    Агуэро был экстренно доставлен в одну из краснодарских больниц, где его вернули в сознание. Игрок также прошел обследование, чтобы определить причину обморока.

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