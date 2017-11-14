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    Сборная Гондураса накануне матча заподозрила австралийцев в шпионаже с использованием дрона

    Теги сборная Австралии происшествия видео сборная Гондураса квалификация ЧМ-2018. Стыковые матчи

    Сборная Гондураса в среду проведет ответный стыковой матч с командой Австралии за право выйти на ЧМ-2018.

    Игра пройдет на ANZ Stadium в Сиднее. Первый матч состоялся в Гондурасе и завершился со счетом 0:0.

    Перед ответной игрой североамериканская сборная заподозрила австралийцев в шпионаже. Во время тренировок гостей над ANZ Stadium был замечен дрон.

    Не исключено, что австралийцы пытались заснять действия гондурассцев на поле с целью использовать полученную информацию в ответном матче.

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