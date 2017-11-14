Сборная Гондураса накануне матча заподозрила австралийцев в шпионаже с использованием дрона
Сборная Гондураса в среду проведет ответный стыковой матч с командой Австралии за право выйти на ЧМ-2018.
Игра пройдет на ANZ Stadium в Сиднее. Первый матч состоялся в Гондурасе и завершился со счетом 0:0.
Перед ответной игрой североамериканская сборная заподозрила австралийцев в шпионаже. Во время тренировок гостей над ANZ Stadium был замечен дрон.
Не исключено, что австралийцы пытались заснять действия гондурассцев на поле с целью использовать полученную информацию в ответном матче.
Selección de Honduras molestos por el espionaje australiano con un Drone, mientras entrenaban en el Estadio, ANZ Stadium de Sydney. pic.twitter.com/jmBXbYzDdu— Honduras Soccer (@honsoccer) 13 ноября 2017 г.
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