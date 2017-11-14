Шипачев забил гол в первом матче за СКА после возвращения из НХЛ

Нападающий Вадим Шипачев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата против «Адмирала» (1:0, второй период).

Форвард отличился в большинстве на 23-й минуте.

Это первая игра 30-летнего россиянина за после возвращения из НХЛ.

Нападающий играет во втором звене с форвардами и Никитой Гусевым.

Напомним, что в конце прошлого сезона Шипачев покинул и перешел в «Вегас». Однако в ноябре игрок подписал соглашение о добровольном завершении карьеры в НХЛ и вернулся в клуб из Санкт-Петербурга.

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