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    Шипачев забил гол в первом матче за СКА после возвращения из НХЛ

    Теги СКА КХЛ Сергей Плотников Вадим Шипачев Никита Гусев

    Нападающий Вадим Шипачев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:0, второй период).

    Форвард отличился в большинстве на 23-й минуте.

    Это первая игра 30-летнего россиянина за СКА после возвращения из НХЛ. 

    Нападающий играет во втором звене с форвардами Сергеем Плотниковым и Никитой Гусевым.

    Напомним, что в конце прошлого сезона Шипачев покинул СКА и перешел в «Вегас». Однако в ноябре игрок подписал соглашение о добровольном завершении карьеры в НХЛ и вернулся в клуб из Санкт-Петербурга.

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