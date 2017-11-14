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    Экономика Италии потеряет 1 млрд евро из-за непопадания сборной на ЧМ-2018

    Теги сборная Италии бизнес ЧМ-2018 квалификация ЧМ-2018. Стыковые матчи политика

    Бывший президент Олимпийского национального комитета Италии Франко Карраро заявил, что экономика страны понесет потери на сумму около 1 миллиарда евро вследствие непопадания футбольной сборной на ЧМ-2018.

    «По грубой оценке, потери составят 500-600 миллионов. И нам еще следует понять, говорим ли о прямых потерях или о косвенных.

    Косвенные потери, вероятно, превысят миллиард. Да наверняка превысят миллиард», – сказал Карраро.

    Итальянцы в стыковых матчах уступили шведам (0:1, 0:0) и второй раз в истории и впервые с 1958 года не попали на чемпионат мира.

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