Экономика Италии потеряет 1 млрд евро из-за непопадания сборной на ЧМ-2018

Бывший президент Олимпийского национального комитета Италии Франко Карраро заявил, что экономика страны понесет потери на сумму около 1 миллиарда евро вследствие непопадания футбольной сборной на .

«По грубой оценке, потери составят 500-600 миллионов. И нам еще следует понять, говорим ли о прямых потерях или о косвенных.

Косвенные потери, вероятно, превысят миллиард. Да наверняка превысят миллиард», – сказал Карраро.

Итальянцы в стыковых матчах уступили шведам (0:1, 0:0) и второй раз в истории и впервые с 1958 года не попали на чемпионат мира.

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