МакГрегор не будет драться на UFC 219. Это последствия потасовки на турнире Bellator
Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор пропустит турнир UFC 219, который состоится 30 декабря.
Об это сообщил президент Ассоциации боксерских комиссий Майк Маззулли.
Напомним, 11 ноября Конор посетил турнир Bellator в Дублине, где устроил потасовку с рефери.
Турнир обслуживала Ассоциация Маззулли, который обсудил поведение МакГрегора с руководством UFC.
«Мне сказали в UFC, что поведение МакГрегора неприемлемо, и теперь он пропустит турнир UFC 219, в котором должен был принять участие», – сказал Маззули.
Напомним, официально бой МакГрегора на UFC 219 не анонсировался.
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