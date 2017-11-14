МакГрегор не будет драться на UFC 219. Это последствия потасовки на турнире Bellator

Чемпион UFC в легком весе пропустит турнир UFC 219, который состоится 30 декабря.

Об это сообщил президент Ассоциации боксерских комиссий Майк Маззулли.

Напомним, 11 ноября Конор посетил турнир Bellator в Дублине, где устроил потасовку с рефери.

Турнир обслуживала Ассоциация Маззулли, который обсудил поведение МакГрегора с руководством UFC.

«Мне сказали в UFC, что поведение МакГрегора неприемлемо, и теперь он пропустит турнир UFC 219, в котором должен был принять участие», – сказал Маззули.

Напомним, официально бой МакГрегора на UFC 219 не анонсировался.

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