Россия – Испания. Лунев получил удар коленом в лицо и покинул поле на носилках, Глушаков встал в ворота
Голкипер сборной России Андрей Лунев получил серьезную травму в товарищеском матче против Испании (3:3).
В концовке игры форвард испанцев Родриго коленом въехал по лицу 26-летнему вратарю.
Прямо на поле Луневу перевязали голову и унесли на носилках. В связи с тем, что замен у сборной России не осталось, в ворота в концовке игры встал Денис Глушаков, но арбитр после этого инцидента сразу дал финальный свисток.
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