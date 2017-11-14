Россия – Испания. Лунев получил удар коленом в лицо и покинул поле на носилках, Глушаков встал в ворота

Голкипер сборной России Андрей Лунев получил серьезную травму в товарищеском матче против Испании (3:3).

В концовке игры форвард испанцев коленом въехал по лицу 26-летнему вратарю.

Прямо на поле Луневу перевязали голову и унесли на носилках. В связи с тем, что замен у сборной России не осталось, в ворота в концовке игры встал но арбитр после этого инцидента сразу дал финальный свисток.