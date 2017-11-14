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    Россия – Испания. Лунев получил удар коленом в лицо и покинул поле на носилках, Глушаков встал в ворота

    Теги Зенит премьер-лига Россия сборная Испании сборная России фото Денис Глушаков Родриго Андрей Лунев товарищеские матчи (сборные)

    Голкипер сборной России Андрей Лунев получил серьезную травму в товарищеском матче против Испании (3:3).

    В концовке игры форвард испанцев Родриго коленом въехал по лицу 26-летнему вратарю.

    Прямо на поле Луневу перевязали голову и унесли на носилках. В связи с тем, что замен у сборной России не осталось, в ворота в концовке игры встал Денис Глушаков, но арбитр после этого инцидента сразу дал финальный свисток.

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