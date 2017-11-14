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    Вентура уйдет с поста тренера сборной Италии, но он хочет компенсацию 700 тысяч евро

    Теги сборная Италии видео отставки Джампьеро Вентура Федерация футбола Италии

    Стали известны детали ухода Джампьеро Вентуры с поста главного тренера сборной Италии.

    69-летний специалист подтвердил журналистам, что подаст в отставку.

    – Вы обещаете подать в отставку?

    – Да, – ответил Вентура.

    Вентура намеревался получить компенсацию в размере 2,6 миллиона евро за разрыв действующего до лета 2020 года контракта, но тренера устроит и выплата 700 тысяч евро, сообщает Premium Sport.

    Ранее стало известно, что Федерация футбола Италии после первого за 60 лет невыхода на чемпионат мира проведет переговоры с Карло Анчелотти.

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