Вентура уйдет с поста тренера сборной Италии, но он хочет компенсацию 700 тысяч евро

Стали известны детали ухода с поста главного тренера сборной Италии.

69-летний специалист подтвердил журналистам, что подаст в отставку.

– Вы обещаете подать в отставку?

– Да, – ответил Вентура.

Вентура намеревался получить компенсацию в размере 2,6 миллиона евро за разрыв действующего до лета 2020 года контракта, но тренера устроит и выплата 700 тысяч евро, сообщает Premium Sport.

Ранее стало известно, что после первого за 60 лет невыхода на чемпионат мира проведет переговоры с Карло Анчелотти.

Человек, который опозорил Италию