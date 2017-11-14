Вентура уйдет с поста тренера сборной Италии, но он хочет компенсацию 700 тысяч евро
Стали известны детали ухода Джампьеро Вентуры с поста главного тренера сборной Италии.
69-летний специалист подтвердил журналистам, что подаст в отставку.
– Вы обещаете подать в отставку?
– Да, – ответил Вентура.
Вентура намеревался получить компенсацию в размере 2,6 миллиона евро за разрыв действующего до лета 2020 года контракта, но тренера устроит и выплата 700 тысяч евро, сообщает Premium Sport.
Ранее стало известно, что Федерация футбола Италии после первого за 60 лет невыхода на чемпионат мира проведет переговоры с Карло Анчелотти.
Человек, который опозорил Италию
«Si dimette o no? Ce lo promette?» «Sì».— Le Iene (@redazioneiene) 14 ноября 2017 г.
Questa sera a #LeIene Gian Piero Ventura promette di dimettersi da allenatore della Nazionale Italiana. pic.twitter.com/10YLbrwyYi
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