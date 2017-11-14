НБА. «Бруклин» против «Бостона», «Хьюстон» сыграет с «Торонто» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча. «Бруклин» Мозгова попытается прервать победную серию «Бостона». Лидер Запада «Хьюстон» встретится с крепким «Торонто».
В Далласе пройдет техасское дерби между «Мэверикс» и «Сперс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 15 ноября, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 15 ноября, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 15 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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