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    НБА. «Бруклин» против «Бостона», «Хьюстон» сыграет с «Торонто» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Даллас Хьюстон Бруклин Сан-Антонио Торонто НБА

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча. «Бруклин» Мозгова попытается прервать победную серию «Бостона». Лидер Запада «Хьюстон» встретится с крепким «Торонто».

    В Далласе пройдет техасское дерби между «Мэверикс» и «Сперс».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бруклин – Бостон
    Дата проведения
    15 ноября, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча Превью

    Хьюстон – Торонто
    Дата проведения
    15 ноября, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    Даллас – Сан-Антонио
    Дата проведения
    15 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

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