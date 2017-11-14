НБА. «Бруклин» против «Бостона», «Хьюстон» сыграет с «Торонто» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча. «Бруклин» Мозгова попытается прервать победную серию . Лидер Запада «Хьюстон» встретится с крепким «Торонто».

В Далласе пройдет техасское дерби между «Мэверикс» и «Сперс».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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