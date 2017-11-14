Хавьер Тебас: «Если меня не обманули, Месси продлил контракт с «Барселоной»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что форвард Лионель Месси уже продлил контракт с «Барселоной».
«Контракт Месси продлен. Контракты официально вступают в силу, когда их подписывают, даже если о продлении не объявляют.
Месси продлил контракт с «Барселоной». Если меня не обманули, он переподписал контракт», – сказал Тебас.
В начале сентября президент каталонцев Жозеп Бартомеу заявил: «Новый контракт с Месси уже подписан, осталось сделать фото».
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