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    Хавьер Тебас: «Если меня не обманули, Месси продлил контракт с «Барселоной»

    Теги Барселона Лионель Месси примера Испания Хавьер Тебас

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что форвард Лионель Месси уже продлил контракт с «Барселоной».

    «Контракт Месси продлен. Контракты официально вступают в силу, когда их подписывают, даже если о продлении не объявляют.

    Месси продлил контракт с «Барселоной». Если меня не обманули, он переподписал контракт», – сказал Тебас.

    В начале сентября президент каталонцев Жозеп Бартомеу заявил: «Новый контракт с Месси уже подписан, осталось сделать фото».

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