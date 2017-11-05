КДК рассмотрит поведение Гончаренко в матче с «Локомотивом»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит то, как вел себя главный тренер ЦСКА во время матча с «Локомотивом» (2:2).

По ходу второго тайма Гончаренко покинул пределы технической зоны и побежал к скамейке . КДК рассмотрит этот эпизод на следующей неделе.

Гончаренко в интервью по окончании матча объяснил свое поведение тем, что его не устроили действия судей и «возмущению не было предела».

Матч обслуживала бригада арбитра . Лайнсменами были Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

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