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    КДК рассмотрит поведение Гончаренко в матче с «Локомотивом»

    Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия судьи КДК РФС Виктор Гончаренко Тихон Калугин Сергей Карасев Антон Аверьянов

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит то, как вел себя главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко во время матча с «Локомотивом» (2:2).

    По ходу второго тайма Гончаренко покинул пределы технической зоны и побежал к скамейке «Локомотива». КДК рассмотрит этот эпизод на следующей неделе.

    Гончаренко в интервью по окончании матча объяснил свое поведение тем, что его не устроили действия судей и «возмущению не было предела».

    Матч обслуживала бригада арбитра Сергея Карасева. Лайнсменами были Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

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