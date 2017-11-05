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    Виктор Гончаренко: «Сейчас найдут кучу оправданий, чтобы Карасев дальше судил»

    Теги ЦСКА Локомотив Игорь Акинфеев премьер-лига Россия судьи Виктор Гончаренко Тихон Калугин Сергей Карасев Антон Аверьянов Константин Кучаев Хетаг Хосонов

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с «Локомотивом» (2:2) в 16-м туре премьер-лиги.

    – Можно ли сказать, что ничья – нормальный результат для ЦСКА, учитывая, как складывались обстоятельства?

    – Сложно сказать. Когда Акинфеев отразил пенальти, казалось, что  доведем матч до победы. Но не смогли мы при вводе мяча из аута разобраться, и легко очень соперник вышел в контратаку.

    Конечно, очень эмоциональный матч получился. Думаю, болельщики любят такие матчи, а у тренеров они сжигают нервы.

    Наверное, нам бы удалось выиграть, если б не удаление. Я так думаю. До удаления игра шла под нашим контролем. Но имеем то, что имеем.

    – Во втором матче подряд удаляется молодой игрок, получивший желтую карточку в первом тайме. Вы подсказываете им в перерыве? Это просто эмоциональный захлест такой?

    – Надо признать, это моя ошибка. После матча в Туле можно было предположить, что таким же образом будет вести себя рефери. К сожалению, это так, надо это признать. И знать, когда от нас требуют…

    Не требуют, а говорят, что мы должны растить молодых футболистов, должны зарабатывать рейтинговые очки, но при этом у нас Кучаев сидит сейчас на трибуне, хотя он может играть в таком матче, и Хосонов так же будет сидеть на трибуне в следующем туре. Зато наверняка сейчас найдут кучу оправданий для того, чтобы рефери дальше судил.

    – Вы поучаствовали в стычке во втором тайме. Что там произошло?

    – Если главный судья показывает, что фола не было, а лайнсмен подсказывает ему, когда они находится на одинаковой дистанции, то, конечно, возмущению нет предела, тем более после удаления, – сказал Гончаренко.

    Матч обслуживала бригада арбитра Сергея Карасева. На 49-й минуте рефери удалил полузащитника ЦСКА Хетага Хосонова, показав ему вторую желтую карточку. Лайнсменами были Тихон Калугин и Антон Аверьянов.

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