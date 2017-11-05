Юрий Семин: «Результатом я доволен. У нас есть характер. Поборемся еще»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал интервью по окончании игры с (2:2) в рамках 16-го тура премьер-лиги.

– Что произошло в моменте с Вернблумом во втором тайме? Почему вспышка пошла дальше?

– Во-первых, все, что произошло, то произошло. Молодец в этой ситуации . Он показал себя настоящим капитаном, успокоил две команды.

Футбол – это эмоции. Без эмоций, наверное, и зрители бы не ходили. Был потрясающий матч, в котором мы могли и проиграть, и победить. Болельщики, думаю, получили громадное удовольствие.

Результатом я, в принципе, доволен. Через два дня после сложного матча играли. Наши просто молодцы. Они такое дали движение и хорошую игру.

– Какие были эмоции и чувства в конце, когда здорово выбежали в контратаку после углового? Миранчук почему-то отдал пас, а не пробил сам.

– Он ошибся. Конечно, он обязан был забивать. С его техникой он должен был просто удар хороший нанести.

– Вам легче, когда вы на вершине и вас догоняют, или вы все-таки пытаетесь как-то выскочить из-за спин, где-то притаившись?

– Нам все равно. Самое главное, что мы на вершине. И это очко у нас в копилке. Тем более с такой командой, как ЦСКА.

У соперника была большая мотивация приблизиться – это раз. Второе – ЦСКА замечательно провел матч с «Базелем», особенно второй тайм. А мы сыграли перед этим плохо. Преимущество эмоционального характера, конечно, было на стороне ЦСКА.

Но у нас есть характер. Поэтому, думаю, поборемся еще.

– 2:2 – счет по игре?

– Я думаю, да, – сказал Семин.