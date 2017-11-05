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    Хосонов об удалении: «Я даже не тронул его, б**, ** твою мать»

    Теги ЦСКА Локомотив Тарас Михалик премьер-лига Россия телевидение судьи Сергей Карасев Матч ТВ Хетаг Хосонов

    Полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов отреагировал на красную карточку, которую он получил в матче с «Локомотивом» (2:1, второй тайм).

    Арбитр Сергей Карасев удалил 19-летнего футболиста на 49-й минуте. Хавбек ЦСКА получил вторую желтую карточку за фол на полузащитнике «Локомотива» Тарасе Михалике.

    «Я даже не тронул его, б**, ** твою мать», – сказал Хосонов, покидая поле. Эти слова полузащитника слышали зрители федерального канала «Матч ТВ», транслирующего игру в прямом эфире.

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