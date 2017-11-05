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    Илья Геркус: «Вернблум – неудаляемый игрок, бьет по лицу безнаказанно. Надо что-то делать»

    Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Понтус Вернблум Илья Геркус

    Президент «Локомотива» Илья Геркус после игры с ЦСКА (2:2) выразил недовольство тем, как судьи оценивают действия полузащитника армейцев Понтуса Вернблума.

    «По моему мнению, в моменте с Вернблумом удаление было. Мне кажется, у него вообще было намного больше моментов, когда его стоило удалить, чем реальных удалений. Он пока самый неудаляемый игрок в чемпионате. Надо с этим что-то делать.

    Понтус – неприкасаемый какой-то. Хрустальный. Не видно будто, что он делает. Бить по лицу безнаказанно – это безобразие.

    Хотел бы я, чтобы в моей команде был такой игрок? Не думаю, что тогда бы он сохранял все свои волшебные свойства.

    Но я не хотел бы заострять внимание на судействе. В целом оно было позитивное. Сама игра получилась замечательная, лигочемпионская по накалу», – сказал функционер.

    Матч судила бригада Сергея Карасева.

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