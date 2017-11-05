Гол Фернандеша принес «Локомотиву» ничью с ЦСКА – 2:2
Сегодня в матче 16-го тура чемпионата России «Локомотив» в московском дерби сыграл вничью с ЦСКА (2:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 5 ноября, 16.30, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Коченков, Михалик (Коломейцев, 70), Кверквелия, Пейчинович, Денисов, Игнатьев, Рыбус, Миранчук, Фернандеш, Миранчук, Фарфан.
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ЦСКА –
Акинфеев, Набабкин, Васин, Березуцкий, Фернандес, Хосонов, Натхо, Щенников, Витиньо (Жамалетдинов, 83), Дзагоев (Миланов, 80), Вернблум.
- Предупреждения:
- Хосонов (40), Березуцкий (48), Вернблум (57), Рыбус (62), Васин (75).
- Удаление:
- Хосонов (49).
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