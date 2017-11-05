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    Sports.ru

    Гол Фернандеша принес «Локомотиву» ничью с ЦСКА – 2:2

    Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия

    Сегодня в матче 16-го тура чемпионата России «Локомотив» в московском дерби сыграл вничью с ЦСКА (2:2).

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Локомотив – ЦСКА 2:2 (1:2, 1:0)
    Дата проведения
    5 ноября, 16.30, «стадион Локомотив»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 14 Миранчук, 1:1 – 28 Витиньо, 1:2 – 43 Натхо, 2:2 – 87 Фернандеш.
    ЛокомотивКоченков, Михалик (Коломейцев, 70), Кверквелия, Пейчинович, Денисов, Игнатьев, Рыбус, Миранчук, Фернандеш, Миранчук, Фарфан.
    ЦСКААкинфеев, Набабкин, Васин, Березуцкий, Фернандес, Хосонов, Натхо, Щенников, Витиньо (Жамалетдинов, 83), Дзагоев (Миланов, 80), Вернблум.
    Предупреждения:
    Хосонов (40), Березуцкий (48), Вернблум (57), Рыбус (62), Васин (75).
    Удаление:
    Хосонов (49).

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