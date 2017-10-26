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    Федор Емельяненко своему брату: «Подхалим — это ты, Иуда»

    Теги Александр Емельяненко Федор Емельяненко Ахмат

    Боец смешанного стиля, президент Союза ММА России Федор Емельяненко в открытом письме обвинил младшего брата Александра во лжи и назвал его Иудой.

    «Ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим — это ты, Иуда. Мне жаль, что страдают люди, которые оказались рядом и поддержали тебя в сложную минуту. Я сам лично принес за тебя извинения не одному десятку людей… В мой адрес можешь говорить что хочешь, я это стерплю, но не смей оскорблять моих близких», — написал Емельяненко.

    Он также обвинил брата во лжи. «Ты везде говоришь, что являешься мастером спорта по дзюдо, но это неправда. Ты всем врешь… Я действительно зарабатываю в Америке, но налоги с моего гонорара оплачиваются здесь, в России. Ты не имеешь об этом ни малейшего представления, но говоришь об этом с уверенностью», — добавил Емельяненко-старший, а также заявил, что для брата и его окружения он Федор, а не Федя.

    Напомним, что 23 октября Александр Емельяненко рассказал о десятилетнем конфликте с братом. Он упрекнул Федора в том, что тот отказался его поддержать в конфликте с бойцом Александром Харитоновым и назвал близких Емельяненко-старшего подхалимами.

    «Подхалим – это ты, Иуда. Не смей оскорблять моих близких». Жесткий ответ Федора Емельяненко своему брату Александру

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