В Москве появится новый турнир WTA с призовым фондом 750 тысяч долларов

Со следующего года в Москве будет проходить еще один турнир WTA. Соревнования запланированы на июль (23-29) и состоятся на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча.

В календаре WTA Москва заменит турнир в шведском Баштаде.

Призовой фонд турнира составит 750 тысяч долларов. Призовой фонд женского турнира в Санкт-Петербурге в этом году составил 776 тысяч, а Кубка Кремля – 855 тысяч.