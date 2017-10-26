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    В Москве появится новый турнир WTA с призовым фондом 750 тысяч долларов

    Теги WTA

    Со следующего года в Москве будет проходить еще один турнир WTA. Соревнования запланированы на июль (23-29) и состоятся на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча. 

    В календаре WTA Москва заменит турнир в шведском Баштаде. 

    Призовой фонд турнира составит 750 тысяч долларов. Призовой фонд женского турнира в Санкт-Петербурге в этом году составил 776 тысяч, а Кубка Кремля – 855 тысяч. 

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