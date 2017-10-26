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    «Барселона» может продать права на название «Камп Ноу» за рекордные 400 млн евро

    Теги Барселона примера Испания бизнес Камп Ноу

    «Барселона» ведет переговоры с потенциальным спонсором, который готов заплатить за право использования имени своего бренда в названии стадиона «Камп Ноу».

    Как утверждает каталонский телеканал TV3, «Барса» близка к договоренности с фармацевтической компанией Grifols. Обсуждается контракт на 30 лет. При этом точная сумма соглашения не называется, но может стать рекордной для мирового спорта – около 400 миллионов евро.

    При этом в самой компании эту информацию не подтвердили, заявив, что спонсорство подобного типа не рассматривается.

    Grifols – одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Ее штаб-квартира находится в Барселоне.

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