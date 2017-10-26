«Барселона» может продать права на название «Камп Ноу» за рекордные 400 млн евро

ведет переговоры с потенциальным спонсором, который готов заплатить за право использования имени своего бренда в названии стадиона .

Как утверждает каталонский телеканал TV3, «Барса» близка к договоренности с фармацевтической компанией Grifols. Обсуждается контракт на 30 лет. При этом точная сумма соглашения не называется, но может стать рекордной для мирового спорта – около 400 миллионов евро.

При этом в самой компании эту информацию не подтвердили, заявив, что спонсорство подобного типа не рассматривается.

Grifols – одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Ее штаб-квартира находится в Барселоне.