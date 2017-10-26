Путин поручил к 15 января подготовить доклад о готовности объектов ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений в отношении чемпионата мира 2018 года в России.

Контрольному управлению поручено обеспечить контроль за завершением в установленные сроки строительства и реконструкции объектов спортивной инфраструктуры для проведения . Доклад должен быть представлен 15 января 2018 года, далее – ежеквартально.

Путин распорядился предусмотреть участие представителей Роспотребнадзора в составе комиссий по приему в эксплуатацию объектов, сооружаемых к чемпионату мира.

Глава государства также поручил к 30 мая 2018-го разработать документ о развитии футбола в России с учетом использования наследия мирового первенства.

Будет рассмотрен вопрос о возможности выделения, начиная с 2019 года, субсидий из федерального бюджета на «финансирование эксплуатационных затрат футбольных стадионов в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске на условиях создания механизмов их перехода на самоокупаемость».

Должно быть предусмотрено в необходимом объеме финансирование расходов на бесплатный проезд представителей СМИ между городами, принимающими матчи , а также финансирование мероприятий по обеспечению безопасности соревнований.

Кроме того, Путин поручил правительству до 18 декабря внести в Госдуму законопроект о безвизовом въезде в Россию во время чемпионата мира иностранных болельщиков, имеющих персонифицированную карту зрителя.

Что мы узнали о ЧМ-2018 от Путина. Максимально коротко