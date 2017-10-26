«Зенит» продает билеты на домашний матч с «Локомотивом» из гостевой квоты
Пресс-служба «Зенита» сообщила о поступлении в продажу новых билетов на игру 15-го тура РФПЛ с «Локомотивом».
«Друзья, в продаже появилось несколько сотен билетов на матч #ЗенитЛоко (из гостевой квоты) стоимостью 1000 рублей», – сообщает твиттер клуба.
Матч «Зенит» – «Локомотив» состоится 29 октября, в воскресение, на стадионе «Санкт-Петербург». Начало – в 16.30 по московскому времени.
На данный момент в свободном доступе на матч в общей сложности 11 586 билетов.
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