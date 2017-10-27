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    НХЛ. Кучеров и Стэмкос довели стартовую результативную серию до 11 матчей, повторив рекорд «Тампы»

    Теги Тампа-Бэй Мартен Сен-Луи НХЛ рекорды Стивен Стэмкос Никита Кучеров

    Форварды «Тампы» Никита Кучеров и Стивен Стэмкос отличились в игре с «Детройтом» (3:2). Россиянин набрал 2 (1+1) очка, канадец забросил шайбу.

    Таким образом, Кучеров и Стэмкос продлили результативную серию со старта сезона до 11 матчей, повторив рекорд клуба, установленный Мартеном Сен-Луи (3+12) в начале чемпионата НХЛ-2009/10.

    В текущем сезоне Кучеров набрал 19 (12+7) очков, Стэмкос – 21 (4+17).

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