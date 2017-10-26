Коукалова пропустит начало сезона из-за проблем со здоровьем. Участие в Играх-2018 тоже под угрозой

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова пропустит начало сезона из-за проблем со здоровьем.

С июня биатлонистка испытывает боли в икроножных мышцах, из-за чего не может полноценно готовиться к сезону.

«Я уверена, начало сезона я пропущу. Но я по-прежнему думаю об Олимпийских играх, хотя, буду честна, участие в них тоже под угрозой. На данный момент ничего не ясно, но я продолжаю верить», – сказала Коукалова.

Сезон 2017/18 стартует этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде 26 ноября.