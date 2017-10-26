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    Супербоул – самый дорогой бренд в мире спорта, чемпионат мира по футболу – 4-й

    Теги Лига чемпионов бизнес ФИФА NCAA ЧМ-2018 чемпионат мира Супербоул MLB 500 миль Дайтоны рестлинг Мировая серия

    Forbes представил список самых дорогих событий в мире спорта.

    Лидирует в списке бренд Супербоула, оцениваемый в 663 миллиона долларов.

    Чемпионат мира по футболу занимает четвертое место в рейтинге (229 миллионов долларов).

    Топ-10:

    1. Супербоул – 663 миллиона долларов

    2. Летняя Олимпиада – 419

    3. Зимняя Олимпиада – 285

    4. Чемпионат мира по футболу – 229

    5. NCAA (финал четырех) – 228

    6. Рестлермания – 195

    7. Лига чемпионов – 185

    8. Плей-офф College football – 176

    9. 500 миль Дайтоны – 140

    10. Мировая серия (бейсбол) – 124

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