Супербоул – самый дорогой бренд в мире спорта, чемпионат мира по футболу – 4-й

Forbes представил список самых дорогих событий в мире спорта.

Лидирует в списке бренд , оцениваемый в 663 миллиона долларов.

Чемпионат мира по футболу занимает четвертое место в рейтинге (229 миллионов долларов).

Топ-10:

1. Супербоул – 663 миллиона долларов

2. Летняя Олимпиада – 419

3. Зимняя Олимпиада – 285

4. Чемпионат мира по футболу – 229

5. NCAA (финал четырех) – 228

6. Рестлермания – 195

7. Лига чемпионов – 185

8. Плей-офф College football – 176

9. 500 миль Дайтоны – 140

10. Мировая серия (бейсбол) – 124