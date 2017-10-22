МакГрегора обвиняют в гомофобских высказываниях

Чемпион UFC Конор МакГрегор посетил накануне турнир UFC Fight Night 118 в польском Гданьске, в рамках которого бой проводил его друг и спарринг-партнер Артем Лобов.

Лобов проиграл Андре Фили единогласным решением судей.

После окончания поединка МакГрегор проводил Лобова в раздевалку и использовал в разговоре гомофобское высказывание.

«Говорю тебе, он педик. Я не знал, что он педик», – сказал МакГрегор.

Про кого именно говорил МакГрегор, не уточняется, но представители некоторых СМИ уже попросили UFC, который поддерживает ЛГБТ-сообщества, прокомментировать в ближайшее время этот эпизод.