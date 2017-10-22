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    МакГрегора обвиняют в гомофобских высказываниях

    Теги видео UFC ЛГБТ Конор МакГрегор Артем Лобов

    Чемпион UFC Конор МакГрегор посетил накануне турнир UFC Fight Night 118 в польском Гданьске, в рамках которого бой проводил его друг и спарринг-партнер Артем Лобов.

    Лобов проиграл Андре Фили единогласным решением судей.

    После окончания поединка МакГрегор проводил Лобова в раздевалку и использовал в разговоре гомофобское высказывание.

    «Говорю тебе, он педик. Я не знал, что он педик», – сказал МакГрегор.

    Про кого именно говорил МакГрегор, не уточняется, но представители некоторых СМИ уже попросили UFC, который поддерживает ЛГБТ-сообщества, прокомментировать в ближайшее время этот эпизод. 

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