МакГрегора обвиняют в гомофобских высказываниях
Чемпион UFC Конор МакГрегор посетил накануне турнир UFC Fight Night 118 в польском Гданьске, в рамках которого бой проводил его друг и спарринг-партнер Артем Лобов.
Лобов проиграл Андре Фили единогласным решением судей.
После окончания поединка МакГрегор проводил Лобова в раздевалку и использовал в разговоре гомофобское высказывание.
«Говорю тебе, он педик. Я не знал, что он педик», – сказал МакГрегор.
Про кого именно говорил МакГрегор, не уточняется, но представители некоторых СМИ уже попросили UFC, который поддерживает ЛГБТ-сообщества, прокомментировать в ближайшее время этот эпизод.
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