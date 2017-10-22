Роберто Манчини: «ЦСКА отказался перенести матч на понедельник. У нас было меньше времени для восстановления»

Главный тренер Роберто Манчини ответил на вопросы после ничьи в матче с (0:0) в рамках 14-го тура чемпионата России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Что с Луневым?

– Он получил сильный удар в ногу, у него ушиб мышцы. Не думаю, что это серьезная травма.

– В середине первого тайма Полоз и Кокорин поменялись позициями. Это было связано с активностью Фернандеса?

– Кокорин действительно менялся местами с Полозом. Это было вызвано тактическими перестроениями.



– Вы сцепились с , друг на друга кричали. Это была провокация с вашей стороны?

– В этом нет ничего особенного. С его стороны был грубый фол, с которым он не был согласен. Я не мог на это не отреагировать



– Почему у команды практически ничего не получилось в первом тайме?

– Мы играли в четверг с «Русенборгом», мы имели меньше времени для восстановления. ЦСКА отказался перенести матч на понедельник. В первом тайме мы были несвежими, но во втором тайме доминировали именно мы.



– Как вы оцениваете судейство Вилкова?

– Это не такая важная составляющая сегодняшней игры.



– Вы довольны таким результатом с учетом турнирной перспективы?

– Нет, я никогда не доволен, когда мы не выигрываем. Мне понравилось, как мы играли во втором тайме. Результат справедлив, но никакого удовлетворения у меня нет, – рассказал Манчини.

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