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    Роберто Манчини: «ЦСКА отказался перенести матч на понедельник. У нас было меньше времени для восстановления»

    Теги ЦСКА Зенит Роберто Манчини премьер-лига Россия травмы судьи Александр Кокорин Дмитрий Полоз Михаил Вилков Андрей Лунев Марио Фернандес

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини ответил на вопросы после ничьи в матче с ЦСКА (0:0) в рамках 14-го тура чемпионата России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    – Что с Луневым?

    – Он получил сильный удар в ногу, у него ушиб мышцы. Не думаю, что это серьезная травма.

    – В середине первого тайма Полоз и Кокорин поменялись позициями. Это было связано с активностью Фернандеса?

    – Кокорин действительно менялся местами с Полозом. Это было вызвано тактическими перестроениями.
     
    – Вы сцепились с Марио Фернандесом, друг на друга кричали. Это была провокация с вашей стороны?

    – В этом нет ничего особенного. С его стороны был грубый фол, с которым он не был согласен. Я не мог на это не отреагировать
     
    – Почему у команды практически ничего не получилось в первом тайме?

    – Мы играли в четверг с «Русенборгом», мы имели меньше времени для восстановления. ЦСКА отказался перенести матч на понедельник. В первом тайме мы были несвежими, но во втором тайме доминировали именно мы.
     
    – Как вы оцениваете судейство Вилкова?

    – Это не такая важная составляющая сегодняшней игры.
     
    – Вы довольны таким результатом с учетом турнирной перспективы?

    – Нет, я никогда не доволен, когда мы не выигрываем. Мне понравилось, как мы играли во втором тайме. Результат справедлив, но никакого удовлетворения у меня нет, – рассказал Манчини.

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