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    Гран-при США. Гонка. Онлайн

    Теги результаты Гран-при США Феррари Кими Райкконен Фелипе Масса Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Заубер Ред Булл Уильямс Торо Россо Форс-Индия Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Брендон Хартли Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Маркус Эрикссон Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Паскаль Верляйн Стоффель Вандорн Эстебан Окон Хаас Макс Ферстаппен Ланс Стролл
    Гран-при США
    Трасса Америк, Остин
    22 октября 2017 года
     
    В 22:00 по московскому времени стартует Гран-при США, 17-й этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Следить за событиями гонки можно на специальной странице онлайна.
     
    Стартовый порядок
     
    1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
    2. Себастьян Феттель («Феррари»)
    3. Валттери Боттас («Мерседес»)
    4. Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
    5. Кими Райкконен («Феррари»)
    6. Эстебан Окон («Форс-Индия»)
    7. Карлос Сайнс-младший («Рено»)
    8. Фернандо Алонсо («Макларен»)
    9. Серхио Перес («Форс-Индия»)
    10. Фелипе Масса («Уильямс»)
    11. Даниил Квят («Торо Россо»)
    12. Ромен Грожан («Хаас»)
    13. Маркус Эрикссон («Заубер»)
    14. Паскаль Верляйн («Заубер»)
    15. Ланс Стролл («Уильямс»)*
    16. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)*
    17. Кевин Магнуссен («Хаас»)*
    18. Нико Хюлькенберг («Рено»)*
    19. Брендон Хартли («Торо Россо»)*
    20. Стоффель Вандорн («Макларен»)*
     
    * – Вандорн потерял 30 позиций за замену двигателя; Стролл потерял 3 позиции за блокировку Грожана в квалификации; Ферстаппен потерял 15 позиций за замену нескольких элементов силовой установки; Магнуссен потерял 3 позиции за блокировку Переса в квалификации; Хюлькенберг потерял 20 позиций за замену элементов силовой установки; Хартли потерял 25 позиций за новые двигатель внутреннего сгорания, турбонагнетатель и генератор MGU-H, а также блок накопления энергии и управления электроникой.

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