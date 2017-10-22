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    Капитан ЦСКА Андронов дисквалифицирован на матч против СКА

    Теги ЦСКА СКА дисквалификации судьи Сергей Андронов КХЛ Сергей Морозов судья Марк Виганд

    Капитан ЦСКА Сергей Андронов пропустит матч против СКА.

    В игре с «Локомотивом» (2:3 ОТ) нападающий московской команды получил 10-минутный дисциплинарный штраф. В соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ, если игрок «наказан третьим и последующим дисциплинарным штрафом (10 минут) в разных матчах», то на него накладывается один матч дисквалификации и индивидуальный штраф.

    Первые два 10-минутных штрафа в сезоне Андронов получил в матче с «Северсталью» (3:1) 5 октября. Один был выписан арбитрами встречи во время игры (время – 27 минут 55 секунд), а другой был наложен дополнительно СДК (время – 27 минут 00 секунд). В качестве главных судей тот матч обслуживали Сергей Морозов и Марк Виганд.

    Как сообщила пресс-служба КХЛ, Андронов пропустит игру со СКА из-за дисквалификации. Матч состоится в ближайший понедельник.

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