Капитан ЦСКА Андронов дисквалифицирован на матч против СКА

Капитан ЦСКА Сергей Андронов пропустит матч против СКА.

В игре с «Локомотивом» (2:3 ОТ) нападающий московской команды получил 10-минутный дисциплинарный штраф. В соответствии с дисциплинарным регламентом , если игрок «наказан третьим и последующим дисциплинарным штрафом (10 минут) в разных матчах», то на него накладывается один матч дисквалификации и индивидуальный штраф.

Первые два 10-минутных штрафа в сезоне Андронов получил в матче с «Северсталью» (3:1) 5 октября. Один был выписан арбитрами встречи во время игры (время – 27 минут 55 секунд), а другой был наложен дополнительно СДК (время – 27 минут 00 секунд). В качестве главных судей тот матч обслуживали Сергей Морозов и Марк Виганд.

Как сообщила пресс-служба КХЛ, Андронов пропустит игру со СКА из-за дисквалификации. Матч состоится в ближайший понедельник.

Андронову постфактум дали 10ку за удар в голову в той же игре,где у него была 10ка. Если б судьи не пропустили удар,то второй 10ки б не было — Семён Галькевич (@galkevich32) 22 октября 2017 г.

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