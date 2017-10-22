Неймар удален в матче с «Марселем». Он получил две желтых за три минуты, «ПСЖ» вырвал ничью в меньшинстве
Нападающий «ПСЖ» Неймар был удален с поля в матче чемпионата Франции против «Марселя» (2:2).
В концовке второго тайма бразилец получил две желтые карточки. Арбитр Рудди Буке выписал форварду предупреждения на 85-й и 87-й минутах.
Неймар был удален при счете 1:2 в пользу «Марселя». В добавленное время «ПСЖ» отыгрался благодаря голу нападающего Эдинсона Кавани.
В первом тайме Неймар забил, воспользовавшись передачей полузащитника Адриена Рабьо. После гола бразильца счет стал 1:1.
- Дата проведения
- 22 октября, 22.00, «Велодром»
- Голы:
- 1:0 – 16 Луис Густаво, 1:1 – 33 Неймар, 2:1 – 78 Товен, 2:2 – 90 Кавани.
-
Марсель –
Манданда, Рами, Амави, Сакаи, Роланду, Замбо-Ангисса, Луис Густаво, Окампос, Товен (Сарр, 83), Пайет (Сансон, 76), Митроглу (Н`Жи, 66).
-
ПСЖ –
Ареоля, Тиаго Силва, Курзава, Менье, Маркиньос, Верратти, Мотта (Дракслер, 69), Рабьо, Мбаппе (Ди Мария, 80), Неймар, Кавани.
- Удаление:
- Неймар (87).
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.