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    Неймар удален в матче с «Марселем». Он получил две желтых за три минуты, «ПСЖ» вырвал ничью в меньшинстве

    Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция судьи Неймар Рудди Буке

    Нападающий «ПСЖ» Неймар был удален с поля в матче чемпионата Франции против «Марселя» (2:2).

    В концовке второго тайма бразилец получил две желтые карточки. Арбитр Рудди Буке выписал форварду предупреждения на 85-й и 87-й минутах.

    Неймар был удален при счете 1:2 в пользу «Марселя». В добавленное время «ПСЖ» отыгрался благодаря голу нападающего Эдинсона Кавани.

    В первом тайме Неймар забил, воспользовавшись передачей полузащитника Адриена Рабьо. После гола бразильца счет стал 1:1.

    Марсель – ПСЖ 2:2 (1:1, 1:1)
    Дата проведения
    22 октября, 22.00, «Велодром»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 16 Луис Густаво, 1:1 – 33 Неймар, 2:1 – 78 Товен, 2:2 – 90 Кавани.
    МарсельМанданда, Рами, Амави, Сакаи, Роланду, Замбо-Ангисса, Луис Густаво, Окампос, Товен (Сарр, 83), Пайет (Сансон, 76), Митроглу (Н`Жи, 66).
    ПСЖАреоля, Тиаго Силва, Курзава, Менье, Маркиньос, Верратти, Мотта (Дракслер, 69), Рабьо, Мбаппе (Ди Мария, 80), Неймар, Кавани.
    Предупреждения:
    Митроглу (45), Сакаи (52), Мбаппе (54), Неймар (85), Окампос (87), Сансон (90).
    Удаление:
    Неймар (87).

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