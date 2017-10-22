Неймар удален в матче с «Марселем». Он получил две желтых за три минуты, «ПСЖ» вырвал ничью в меньшинстве

Нападающий «ПСЖ» был удален с поля в матче чемпионата Франции против (2:2).

В концовке второго тайма бразилец получил две желтые карточки. Арбитр Рудди Буке выписал форварду предупреждения на 85-й и 87-й минутах.

Неймар был удален при счете 1:2 в пользу «Марселя». В добавленное время отыгрался благодаря голу нападающего Эдинсона Кавани.

В первом тайме Неймар забил, воспользовавшись передачей полузащитника Адриена Рабьо. После гола бразильца счет стал 1:1.

Оцените лучших букмекеров: Фонбет, Балтбет, Бинго-бум