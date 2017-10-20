Ригони разорвал «Русенборг», Алонсо продлил контракт с «Маклареном», Дед Мороз на ЧМ-2018 и другие новости утра

1. В Лиге Европы «Зенит» победил «Русенборг» благодаря хет-трику Эмилиано Ригони, «Локо» на выезде сыграл вничью с «Шерифом».

2. «Милан» не смог забить АЕК, «Арсенал» в гостях одолел «Црвену Звезду» и остальные результаты игрового дня в Лиге Европы.

3. КХЛ. «Локомотив» проиграл «Нефтехимику», «Спартак» вырвал победу у «Авангарда».

4. Фернандо Алонсо продлил контракт с «Маклареном» на 2018 год.

5. В НХЛ Кучеров прервал 7-матчевую голевую серию, но единолично возглавил гонку бомбардиров. Все результаты дня.

6. Криштиану Роналду – 2-й среди самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы. Его доход составил 93 млн долларов.

7. В НБА «Оклахома» обыграла «Нью-Йорк». Другие результаты – здесь.

8. Россиянки Дарья Касаткина и Наталья Вихлянцева вышли в полуфинал Кубка Кремля.

9. МОК завершил перепроверку допинг-проб россиян с Сочи-2014. Слушания пройдут до конца ноября.

10. Дед Мороз приедет на ЧМ-2018 поддержать участников.

Цитата дня. «Какой смысл болеть за эту команду? 4 гола забили африканцы, наш – один». Владимир Жириновский – о «Спартаке».