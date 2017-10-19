Гол Антона Миранчука принес «Локомотиву» ничью с «Шерифом» – 1:1

В 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» в гостях сыграл вничью с молдавским «Шерифом» (1:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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