Гол Антона Миранчука принес «Локомотиву» ничью с «Шерифом» – 1:1
В 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» в гостях сыграл вничью с молдавским «Шерифом» (1:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 19 октября, 22.05, «Шериф»
-
Шериф –
Микулич, Посмак, Кристиано, Сушич, Кулушич, Кендыш, Антон, Маседа (Раку, 81), Брезовец (Балима, 69), Бадибанга, Мугоша (Домашкан, 87).
-
Локомотив –
Гильерме, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Тарасов, Миранчук, Фернандеш, Денисов, Фарфан, Эдер (Коломейцев, 61).
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.