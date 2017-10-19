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    Sports.ru

    Гол Антона Миранчука принес «Локомотиву» ничью с «Шерифом» – 1:1

    Теги Локомотив Лига Европы Шериф

    В 3-м туре группового этапа Лиги Европы «Локомотив» в гостях сыграл вничью с молдавским «Шерифом» (1:1).

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Шериф Молдова – Локомотив Россия 1:1 (1:1, 0:0)
    Дата проведения
    19 октября, 22.05, «Шериф»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 17 Миранчук, 1:1 – 31 Бадибанга.
    ШерифМикулич, Посмак, Кристиано, Сушич, Кулушич, Кендыш, Антон, Маседа (Раку, 81), Брезовец (Балима, 69), Бадибанга, Мугоша (Домашкан, 87).
    ЛокомотивГильерме, Пейчинович, Кверквелия, Рыбус, Игнатьев, Тарасов, Миранчук, Фернандеш, Денисов, Фарфан, Эдер (Коломейцев, 61).
    Предупреждения:
    Кендыш (39), Посмак (68), Игнатьев (84), Гильерме (89), Раку (89).

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