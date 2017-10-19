Роналду – 2-й среди самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы. Его доход составил 93 млн долларов
Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы по итогам 2017 года.
Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, заработавший в этом году 93 миллиона долларов, занял второе место в рейтинге. Он уступил только Джоан Роулинг, написавшей серию книг о Гарри Поттере (95 миллионов).
Роналду опередил британскую поп-рок группу Coldplay (88 миллионов), певицу Адель (69 миллионов), теннисиста Роджера Федерера (64 миллиона) и музыканта Элтона Джона (60 миллионов).
В мировом рейтинге португалец занимает 5-е место, уступая, помимо Роулинг, рэперу Шону Комбсу (130 миллионов), певице Бейонсе (105 миллионов) и рэперу Дрейку (94 миллиона).
Роналду занимает первое место среди самых высокооплачиваемых спортсменов, опережая баскетболиста Леброна Джеймса (86,2 миллиона) и футболиста Лионеля Месси (80 миллионов).
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