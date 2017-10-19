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    Роналду – 2-й среди самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы. Его доход составил 93 млн долларов

    Теги Криштиану Роналду Кливленд ЛеБрон Джеймс Барселона Реал Мадрид Лионель Месси примера Испания рейтинги бизнес светская хроника Элтон Джон

    Журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы по итогам 2017 года.

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, заработавший в этом году 93 миллиона долларов, занял второе место в рейтинге. Он уступил только Джоан Роулинг, написавшей серию книг о Гарри Поттере (95 миллионов).

    Роналду опередил британскую поп-рок группу Coldplay (88 миллионов), певицу Адель (69 миллионов), теннисиста Роджера Федерера (64 миллиона) и музыканта Элтона Джона (60 миллионов).

    В мировом рейтинге португалец занимает 5-е место, уступая, помимо Роулинг, рэперу Шону Комбсу (130 миллионов), певице Бейонсе (105 миллионов) и рэперу Дрейку (94 миллиона).

    Роналду занимает первое место среди самых высокооплачиваемых спортсменов, опережая баскетболиста Леброна Джеймса (86,2 миллиона) и футболиста Лионеля Месси (80 миллионов).

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