НХЛ. «Коламбус» против «Тампы», «Чикаго» сыграет с «Эдмонтоном»
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 октября, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 20 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 20 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 20 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 20 октября, 02.30, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 20 октября, 03.30, «United Center»
- Дата проведения
- 20 октября, 04.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 20 октября, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 20 октября, 05.00, «Gila River Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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