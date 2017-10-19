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    НХЛ. «Коламбус» против «Тампы», «Чикаго» сыграет с «Эдмонтоном»

    Теги результаты Нью-Джерси Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Оттава Бостон Тампа-Бэй Каролина Нэшвилл Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Калгари Колорадо Эдмонтон Даллас Аризона НХЛ

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Ванкувер
    Дата проведения
    20 октября, 02.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео
    Рейнджерс – Айлендерс
    Дата проведения
    20 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео
    Филадельфия – Нэшвилл
    Дата проведения
    20 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео
    Коламбус – Тампа-Бэй
    Дата проведения
    20 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
    Онлайн матча Видео
    Оттава – Нью-Джерси
    Дата проведения
    20 октября, 02.30, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео
    Чикаго – Эдмонтон
    Дата проведения
    20 октября, 03.30, «United Center»
    Онлайн матча Видео
    Колорадо – Сент-Луис
    Дата проведения
    20 октября, 04.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Видео
    Калгари – Каролина
    Дата проведения
    20 октября, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
    Онлайн матча Видео
    Аризона – Даллас
    Дата проведения
    20 октября, 05.00, «Gila River Arena»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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