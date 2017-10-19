Жириновский о «Спартаке»: «Какой смысл болеть за эту команду? 4 гола забили африканцы, наш – один»
Депутат Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал состав «Спартака» в матче Лиги чемпионов против «Севильи» (5:1).
«Массовый спорт надо вернуть. Вот сейчас была игра «Спартака». Забили пять голов: четыре – африканцы, наш – один. Это «Спартак» или сборная Африки?
Какой смысл болеть за эту команду? Обыграли, молодцы, пять с чем-то. Но четыре гола забивают легионеры», – заявил Жириновский.
Напомним, что в победной игре за «Спартак» дважды отличился Куинси Промес, по голу забили – Лоренсо Мельгарехо, Денис Глушаков и Луис Адриано.
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