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    Жириновский о «Спартаке»: «Какой смысл болеть за эту команду? 4 гола забили африканцы, наш – один»

    Теги Спартак Луис Адриано премьер-лига Россия Севилья Лига чемпионов Денис Глушаков Владимир Жириновский Лоренсо Мельгарехо Куинси Промес лимит на легионеров политика

    Депутат Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал состав «Спартака» в матче Лиги чемпионов против «Севильи» (5:1).

    «Массовый спорт надо вернуть. Вот сейчас была игра «Спартака». Забили пять голов: четыре – африканцы, наш – один. Это «Спартак» или сборная Африки?

    Какой смысл болеть за эту команду? Обыграли, молодцы, пять с чем-то. Но четыре гола забивают легионеры», – заявил Жириновский.

    Напомним, что в победной игре за «Спартак» дважды отличился Куинси Промес, по голу забили – Лоренсо Мельгарехо, Денис Глушаков и Луис Адриано.

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    • Еще рано
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