Жириновский о «Спартаке»: «Какой смысл болеть за эту команду? 4 гола забили африканцы, наш – один»

Депутат Госдумы Владимир Жириновский раскритиковал состав в матче Лиги чемпионов против «Севильи» (5:1).

«Массовый спорт надо вернуть. Вот сейчас была игра . Забили пять голов: четыре – африканцы, наш – один. Это или сборная Африки?

Какой смысл болеть за эту команду? Обыграли, молодцы, пять с чем-то. Но четыре гола забивают легионеры», – заявил Жириновский.

Напомним, что в победной игре за «Спартак» дважды отличился , по голу забили – Лоренсо Мельгарехо, Денис Глушаков и .

Путин – Фурсенко: «Восемь иностранцев бегают за «Зенит» в Лиге Европы. Молодец, Сергей!»

«Спартак» вынес «Севилью». И это не случайность