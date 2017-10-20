НХЛ. Кучеров единолично возглавил гонку бомбардиров

Форвард Никита Кучеров в матче с «Коламбусом» (2:0) сделал две голевые передачи.

Россиянин набрал 14-е (8+6) очко в сезоне и вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров, опережая своего одноклубника Стивена Стэмкоса (2+11) на один балл.

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов с 11 очками делит 4-е место в списке, его одноклубник Александр Овечкин с 10 баллами – 6-е.

В гонке снайперов Кучеров идет вторым вслед за Овечкиным (9 шайб).

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